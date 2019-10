Vigencia y continuidad de una obra

Por: Julio Lago

Volver cada año a la historia que nos forjó como nación no debe verse como un mero ejercicio repetitivo de homenajes por tradición.

La historia representa lo que somos y por ello, decir que hoy se cumplen 66 años del alegato de autodefensa de Fidel durante el juicio a los asaltantes del Moncada, ha de ser motivo de reflexión en medio de un contexto geopolítico que mucho deja que desear.

En aquel momento el joven abogado expuso los principales males que aquejaban a Cuba y cómo la Revolución los solucionaría.

En la actualidad el duelo se debatirá el próximo noviembre en Naciones Unidas cuando por XXVIII ocasión Cuba presentará la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Un reclamo de justicia que hará que el pueblo cubano ciertamente sea absuelto por la historia.

