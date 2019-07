Valle del río Yumurí: un destino turístico cubano

El Valle del río Yumurí, incluido en la declaratoria de la ciudad de Matanzas como destino turístico de Cuba, no deja a nadie indiferente gracias a su natural belleza paisajística y hallazgos científicos.

La condición de destino turístico fue conferida tanto al Valle como a la propia urbe matancera tricentenaria, a la Ruta del Esclavo y ha sido referenciado en leyendas aborígenes.

El Valle del río Yumurí es alabado por poetas como Gabriel de La Concepción Valdés «Plácido» y estudiado por sabios como el geógrafo Antonio Núñez Jiménez, siendo el accidente geográfico, parte indisoluble del imaginario e identidad de quienes habitan esta urbe de ríos y puentes.

Junto al San Juan, el río Yumurí atraviesa el Centro Histórico de San Carlos y San Severino de Matanzas, Monumento Nacional, y da forma a la configuración de los barrios de la urbe fundada el 12 de octubre de 1693.

