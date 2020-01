Rubén Darío: poeta de América

Por: Teresita Jorge

El gran poeta Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Matapa, Nicaragua. A los 12 años de edad escribió su primer poema, el soneto La Fe. Dio clases de gramática en El Salvador y al regresar a Nicaragua compuso Alegorías.

En 1888 publicó Azul, en Valparaíso, Chile, obra que lo convirtió en uno de los más conocidos, imitado, amado y controvertido de los escritores de habla castellana en los siglos XIX y XX.

Su estilo era a la vez rico y sabio, admirado y sencillo, que reflejaban las épocas de su agitada vida literaria. Entre sus títulos sobresalen, además de Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza.

Rubén Darío, seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento, poeta, periodista y diplomático, es considerado un fundador del modernismo.

En 1910 Rubén Darío visitó Cuba. El poeta Angel Augier, en su obra Cuba en Darío y Darío en Cuba relató un pasaje del intelectual nicaragüense en la capital de la Isla. Por entonces el autor de Azul se encontraba bajo un fuerte estado depresivo cuando intento privarse de la vida.

Cuenta el periodista Ciro Bianchi Ross que Darío, luego de ser atendido con urgencia por un médico permaneció alejado de fiestas y compromisos.

Era su cuarta visita a La Habana. En la mayor de las Antillas siempre fue recibido el poeta con el cariño y la admiración de quienes distinguieron su obra poética.

De La Habana escribe hermosas crónicas. Entre estas una publicada en el diario La Nación, de Buenos Aires admira La Habana antigua, semicolonial, al igual que a la ciudad moderna que al final del Malecón crecía en el Vedado.

