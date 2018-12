Nuevo paradigma en la conservación de la biodiversidad

Desde hace años el proyecto Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados propone un cambio de paradigma en la conservación de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas en Cuba.

Hoy en el Día Internacional de las Montañas, Radio Reloj se acerca a ese proyecto que busca mitigar las pérdidas de la diversidad biológica y aumentar la capacidad de los ecosistemas de generar bienes y servicios ambientales.

La iniciativa tributa a mejorar la calidad de vida de los pobladores de cuatro de las principales regiones especiales de desarrollo sostenible: Guaniguanico, Guamuhaya, Bamburanao, Nipe-Sagua-Baracoa.

Entre sus principales resultados este año sobresale la instalación y puesta en marcha de una despulpadora ecológica en cuatro vientos, Cumanayagua, que permite la producción y consumo sostenible del café.

