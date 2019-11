Martí y su antiimperialismo

El antiimperialismo de José Martí está muy vinculado a sus ideas económicas, políticas, estéticas y filosóficas, las cuales manifestó de forma aislada, pero con gran acierto y vigencia.

“He vivido en el monstruo y le conozco las entrañas”, aseveró refiriéndose a los Estados Unidos. La frase, contenida en la carta que enviara a su amigo Manuel Mercado desde la manigua libertadora, ha dado la vuelta al mundo.

La escribió El Maestro en vísperas de su muerte y es una especie de testamento político en el que advertía el peligro que el imperialismo representaba para los pueblos de América Latina.

Catorce años vivió Martí en los Estados Unidos. Allí llegó en 1880, con la convicción de dedicarse en cuerpo y alma a la liberación de Cuba.

La brega sin desmayos por el futuro de Cuba, que para Martí significaba resultados inmediatos de la lucha armada que preparaba, convenció a los grupos de cubanos emigrados a una mejor contribución a la causa.

Su objetivo era aunar voluntades, puesto que comprendía que había llegado la hora decisiva. Para él, juntarse era la palabra del mundo. Pronto logró la adhesión de sus compatriotas y llegó a ser el jefe indiscutible de la lucha emancipadora. Mientras, redactaba profusas crónicas sobre la vida en Norteamérica.

Entre sus escritos fundamentales acerca de los propósitos del gobierno norteamericano hacia el continente, destacan sus comentarios al periódico La Nación, referentes al Congreso Panamericano y a la Conferencia Monetaria de 1891.

Con el Congreso Panamericano y la Conferencia Monetaria de 1891, el imperialismo inauguró su proyección imperial sobre América Latina.

Martí, conocedor de los propósitos imperialistas para con la región, los denunció con igual fervor en estas convenciones; y frustró con su labor diplomática las intenciones de los representantes del Norte para hacer firmar a las repúblicas americanas un acuerdo que nada las favorecía.

Tempranamente comprendió Martí lo imprescindible de alcanzar la unidad de acción, de pensamiento y de organización. Por eso, fundó el Partido Revolucionario Cubano, instrumento fundamental que unió hombres y voluntades y organizó la guerra de liberación en Cuba.

Su antiimperialismo, sus preocupaciones, no eran injustificados. El desenlace de la guerra hispano-cubana le dio la razón al Apóstol de Cuba.

