José Antonio Méndez, todo sentimiento

91 años cumpliría José Antonio Méndez, creador de La gloria eres tú, Si me comprendieras, Novia mía, Mi mejor canción y Decídete mi amor; canciones todas que han dado la vuelta al mundo en las voces de afamados intérpretes y gozan de gran preferencia.

José Antonio Méndez, compositor e intérprete del llamado movimiento del Filin, tendencia musical que abordó las más íntimas fibras en las historias de amor a finales de la década del 40 del pasado siglo y agrupó a buen número de cantautores como César Portillo de la Luz, Omara Portuondo, Elena Burke, Angel Díaz, Ñico Rojas, y Frank Domínguez, entre otros.

El filin significó una transformación en la manera de componer y de interpretar. Su nombre, tomado del idioma inglés, deja fijado que se trata de algo fuertemente vinculado al sentimiento y la emoción.

Marta Valdés, una de las más grandes compositoras cubanas, afirmó: Suelen decir que era ronco, pero nadie cantó más dulce que José Antonio Méndez.

El 21 de junio de 1927 nació en el barrio capitalino de Los Pinos, José Antonio Méndez. En 1940 se presentó en La Corte Suprema del Arte, donde ganó el primer premio con el corrido Cocula; a partir de ahí daría riendas sueltas a un caudal de hermosas canciones.

Fue decisiva en su carrera la composición La gloria eres tú, que popularizó Toña la Negra, y Pedro Infante interpretó en el filme mexicano Dos tipos de cuidado.

José Antonio Méndez trabajó en la radio y la televisión, en el Gato Tuerto, el Pico Blanco del Hotel Saint John’s, y en los Jardines de la UNEAC, entre otros lugares.

Murió en un fatal accidente en 1989, con 62 años.

