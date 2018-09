Génesis universitaria

Por: Oscar Ferrer

La ahora casi tricentenaria Universidad de La Habana tiene numerosas fechas notables que conmemorar.

El Papa Inocencio 13 permitió su fundación por bula del 12 de diciembre de 1721, y otorgó su pase al Consejo Real de Indias a finales de abril del año siguiente.

Pero su nacimiento oficial se produjo el 5 de enero de 1728, aunque el hecho que cumple 290 años es la aprobación de la Real Cédula del rey español Felipe V de Borbón, quien dio de ese modo su visto bueno a la creación del centro habanero de estudios.

Nacida en el Convento de San Juan de Letrán, la primera casa de ese nivel docente en Cuba se llamó Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana.

Fundada por frailes dominicos pertenecientes a la Orden de Predicadores, su rector inicial fue fray Tomás Linares del Castillo, y comenzó sus labores con cinco facultades.

Tras un proceso de reformas, la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, en su sede inicial del área comprendida por las calles O´Reilly, Obispo, Mercaderes y San Ignacio, pasó a ser una entidad laica y cambió su nombre, en 1850, por el de Real y Literaria Universidad de La Habana.

En su primera etapa de labor se destacó allí el catedrático Tomás Romay, quien realizó importantes investigaciones médicas y biológicas.

Concluido el dominio colonial español en el país, la casa de estudios se convirtió en Universidad de La Habana y, dado el deterioro de las condiciones estructurales del edificio de San Juan de Letrán, el 1ro de mayo de 1902 se inició el traslado de la institución a la Colina de Aróstegui, llamada también Loma de la Pirotecnia, en El Vedado.

Con su rica carga histórica, la universidad habanera mantiene su compromiso con Cuba.

