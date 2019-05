Fuerte compromiso con la conservación de las plantas

Considerada como la antesala del turismo de naturaleza en Cuba, el Jardín Botánico Nacional presentó su cartera de servicios, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo que concluyó recientemente en La Habana.

La Directora General de la institución, Nora Hernández, ponderó las capacidades expositivas del centro, donde se aprecia la flora nacional y de otras zonas tropicales del Mundo.

Como una fortaleza destacó su centro de convenciones y servicios de hospedaje académico y restauración, que permiten la llegada de iniciativas educativas foráneas.

Entre los principales atractivos del Jardín Botánico Nacional está la colección de palmas, denominada Palmetum, que alberga 250 de esas especies a nivel mundial, con énfasis en las 90 nativas de Cuba.

Quienes recorran las más de 500 hectáreas del Jardín Botánico Nacional encontrarán la mayoría de los bosques cubanos, y una panorámica de la increíble diversidad de la naturaleza.

Las colecciones del centro, adscrito a la Universidad de La Habana, albergan plantas cubanas y tropicales que superan las 3 mil especies.

Entre los servicios científico-técnicos que oferta el Jardín Botánico Nacional destaca la edición de libros sobre naturaleza, la identificación de plantas y muestras vegetales, así como la organización de acampadas y cursos extracurriculares.

Como afirmara recientemente su directora, Nora Hernández, una de las joyas de ese vergel habanero es poseer el único Jardín Japonés del país, que actualmente recibe un proceso inversionista y reabrirá remozado en saludo a los 500 años de la capital.

