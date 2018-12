Festival de Cine: del arte y su diversidad

Otra vez el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano deja la certeza de que a La Habana le corre por la venas el séptimo arte.

Deja también opiniones como la expresada a Radio Reloj por el actor y productor puertorriqueño, Benicio del Toro, acerca de la relevancia de este evento para el cine de la región, acrecentada a lo largo de 40 años.

O las expresadas por jóvenes realizadores ante la prensa sobre la satisfacción de presentar sus obras a un público que las disfruta de manera especial; las comenta en la misma sala; reconoce a los actores en las calles y los aborda para disertar sobre la fotografía, la trama, las actuaciones.

En el Festival de Cine sobresalió la idea, diseminada desde los diálogos y las proyecciones, de la apuesta por un arte cada vez más diverso, que abra espacio a todos los géneros, razas, posturas y sensibilidades..

En el 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano sobresalieron varios filmes basados en hechos reales, por el tratamiento lírico del tema, las impecables actuaciones, emocionante banda sonora y una fotografía, arte en sí misma.

Dos cubanas; Inocencia, de Alejandro Gil, e Insumisas, de Fernado Pérez y Laura Cazador, son muestras del buen cine que se produce hoy en Cuba.

La cinta La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, es un canto poético a la virtud y fortaleza de espíritu de hombres como el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, que sufrieron largos años de prisión.

En el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano volvieron a dinamizarse ideas, a compartirse criterios. Y en cada uno de los ámbitos parecería que se alzaba el llamado a continuar elevando el arte a expresiones más contemporáneas; a apuntarse al lado de las causas más justas.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.