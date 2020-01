Cuba, la materialización de un futuro de Ciencia

Cuando hoy se celebra el Día de la Ciencia Cubana, se evoca un histórico discurso que ponderó hace 60 años el desarrollo de hombres y mujeres de pensamiento.

Seis décadas después de aquella jornada cuando, en la Academia de Ciencias, Fidel afirmó que: El futuro de nuestro país tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de Ciencia, se vislumbra la vigencia de esas proféticas palabras en los aportes científicos.

Hoy contamos con un Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, herramienta que se expande continuamente a los principales sectores de la economía.

El sistema de ciencia, tecnología e innovación también se perfecciona, aprobándose en el 2019 las políticas para el funcionamiento de los Parques Científicos Tecnológicos, los cuales estimularán el conocimiento entre las universidades, empresas y mercados con vocación exportadora.

Hoy Villa Clara acoge la sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana, estímulo otorgado por sus resultados científico-tecnológicos, principalmente en el sector agrícola.

Destacan en ese sentido el mejoramiento de la estructura varietal del café mediante la producción de posturas de alta calidad a partir de semilla básica.

Otro importante logro del polo científico villaclareño ha sido los aportes del Vitrofural, compuesto obtenido de los residuos de la caña de azúcar, con amplio espectro de acción contra hongos y bacterias, desarrollado en el Centro de Bioactivos Químicos, de la Universidad Central de las Villas.

La Tarea Vida también ha mostrado sus frutos, y como parte de las acciones de ese Plan de Estado en la cayería noreste de la provincia se vertieron 800 mil metros cúbicos de arena en seis sectores de playas.

