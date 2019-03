Cuba en etapa de transformación legislativa con nueva Constitución

Con la ratificación de la nueva Constitución de la República, Cuba entra en una etapa de transformación legislativa para materializar el contenido del texto.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, Yamila González, expresó que una vez en vigor la Carta Magna, se trata de lograr que sea realmente efectiva, lo cual pasa por elaborar e instrumentar leyes de desarrollo.

Recordemos que la Constitución está en la cima de nuestro ordenamiento jurídico, por eso es la ley suprema o fundamental, porque pauta los principios generales, los valores y la organización de los sistemas de la sociedad, y a partir de ahí hay que elaborar normas para desarrollar su contenido, dijo.

González ilustró el camino por delante con su especialidad, el Derecho de Familia, reflejado en el Capítulo III de la Carta Magna ratificada el domingo por casi 7 millones de cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.