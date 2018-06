Contribuir al desarrollo industrial del país

Con alto rigor científico, el Centro de Investigaciones para la industria minero metalúrgica ejecuta proyectos de innovación relacionados con ese sector esencial en la economía del país.

A la par de las exigencias del desarrollo científico-técnico se implementa una política medioambiental en aras de desarrollar en las investigaciones el uso de tecnologías ambientalmente adecuadas, que permitan la mejora continua de aspectos vinculados con la prevención de la contaminación y saneamiento ambiental.

Entre los principales proyectos implementados por el Centro de Investigaciones para la industria minero metalúrgica, desde hace más de dos décadas, destacan la elaboración de la tecnología Carón mejorada, efectuada en la planta de níquel de Punta Gorda; así como las tecnologías para la producción de oro y plata.

El oro, plata, cobre, níquel y cobalto, plomo y zinc son algunos de los principales campos de Investigación, desarrollo y servicios del Centro de Investigaciones para la industria minero metalúrgica.

La participación del Centro en el programa de asistencia técnica a plantas de oro ha incidido en varios aspectos.

Entre ellos, el incremento de la producción de oro por implementación de mejoras tecnológicas en el proceso de lixiviación y precipitación de ese metal precioso en la planta Oro Golden Hill.

La oportuna asistencia técnica ambiental en el manejo y tratamiento de los efluentes residuales de la planta Oro Golden Hill ha garantizado su disponibilidad segura sin afectaciones al medio ambiente.

Esos y otros resultados hacen del Centro de Investigaciones para la industria minero metalúrgica una institución de referencia que contribuye al desarrollo industrial del país.

