Camilo, nombre de leyenda

Lo distinguía una sonrisa amplia, unos ojos reidores, barba negrísima y sombrero alón. Cuentan que cuando aparecía en algún lugar de inmediato era rodeado por el pueblo que quería tocarlo, abrazarlo y admirar al héroe de cien batallas.

Todo aquello pasó, pero no quedó en el olvido y, a 60 años de su desaparición física, su nombre se multiplica en escuelas, instituciones y, sobre todo, en los miles de Camilos y Camilas que hoy lo perpetuán.

Por eso, como cada 28 de octubre, las aguas cubanas se cubrirán nuevamente de flores, en sentido homenaje de recordación al inolvidable Comandante Camilo Cienfuegos, desaparecido físicamente hace 60 años, en cumplimiento de su deber.

Como dijo el Che, él era la imagen del pueblo.

El compañerismo y la intrepidez caracterizaron al El Señor de la Vanguardia, como llamó el Che a Camilo, quien protagonizó para la posteridad, en la Sierra y en el llano, proezas increíbles.

Expedicionario del Granma, en octubre de 1957 Camilo combatía en Mar Verde contra las tropas de Sánchez Mosquera, y en febrero del 58 tomaba parte en el segundo combate de Pino del Agua, donde fue herido.

Asumió la jefatura de vanguardia de la columna 4, comandada por el Che, e inició con éste la histórica marcha invasora. Ya era Comandante y a Camilo se le asignó la dirección de la columna 2 “Antonio Maceo”; el Che dirigía la “Ciro Redondo”.

Sus dotes de mando y camaradería le ganaron el aprecio de la tropa.

Vilma Espín, compañera de luchas de Camilo, dijo del héroe: “Si nosotros inventáramos un nombre para un personaje de leyenda le podríamos poner el nombre de Camilo Cienfuegos”. En ello estriba la vigencia eterna del Héroe de Yaguajay, la ciudad que rindió tras incesantes combates el 31 de diciembre de 1958 y que, tras la toma el mismo día de Santa Clara por el Che, liberaría al territorio villaclareño.

Luego del triunfo rebelde, Camilo ocupó Columbia y el día 8 recibió a Fidel e hizo junto a él la entrada triunfal en la capital.

Hoy su nombre pervive en la memoria del pueblo, porque como dijo el Che, amigo y compañero de armas, “Camilo está presente en los otros que no llegaron y en aquellos que están por venir, en su renuevo continuo e inmortal”.

