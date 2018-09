Bondades naturales

En las tiendas encontramos un sinfín de productos de belleza para el cabello que dicen ser los más adecuados para lograr una melena radiante, pero a veces con solo buscar en el refrigerador de nuestras casas hallamos una buena solución.

Por tal razón, le traemos una receta casera a base de limón. Lo primero que debe usted hacer es mezclar bien el jugo del cítrico con un vaso de agua, después pase a aplicarlo sobre su pelo masajeándolo de manera uniforme, déjelo actuar unos 10 minutos, y al término de ese tiempo enjuague el cabello con su shampú habitual.

La naturaleza ácida del jugo de limón aclarará el pelo y le concederá más brillo, a parte de un aspecto más sano y lustroso.

El efecto es particularmente destacado en los vellos rubios, también hace maravillas en los que son excesivamente grasos, se recomienda realizar 1 o 2 veces por semana el tratamiento.

