Bondades naturales

La sábila posee una serie de propiedades milenarias que la han convertido en una de las plantas medicinales más populares. Además de ser saludable, sus propiedades son beneficiosas para el cabello, por tal razón, le traemos una receta casera con esa planta.

Lo primero que debe de hacer es extraer el gel de la sábila, posteriormente pase a humedecer todo el cabello con agua tibia, y más adelante aplique la sustancia extraída sobre el cuero cabelludo masajeándolo con movimientos en círculo y extendiendo el producto hasta las puntas, luego humedezca una toalla y envuelva el pelo en ella.

Espere de 20 a 25 minutos a que sus propiedades actúen, una vez concluido el tiempo establecido retire la toalla y lávese su cabello con el champú habitual.

Es recomendable realizar ese proceso un par de veces a la semana.

