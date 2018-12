Aprenda sobre el sonambulismo

Las personas sonámbulas son más comunes de lo que crees y algunas de ellas realizan acciones bastante impresionantes mientras están dormidas, para luego no recordar nada en la mañana.

El sonambulismo es uno de los desórdenes del sueño más frecuentes dentro del grupo de las para-somnias; también llamado noctambulismo.

Quienes lo presentan pueden desarrollar actividades motoras automáticas sencillas o complejas durante la etapa más profunda del sueño, conocida como REM.

Se cree que está causado por una inmadurez del sistema nervioso, especialmente en los niños y, en el caso de los adultos puede deberse al aumento del voltaje de las ondas delta en el sueño.

El sonambulismo se presenta en diferentes formas, que van mucho más allá de caminar dormido, pues los afectados realizan otras acciones de forma inconsciente.

El sonambulismo, cuya causa se desconoce y no existe ningún tratamiento eficaz, es más frecuente en niños y adolescentes, en quienes los episodios son aislados.

El 20 por ciento de la población mundial es propensa a padecer sonambulismo, siendo los hombres más afectados que las mujeres. Se conoce que hay personas que tienen relaciones sexuales mientras duermen, lo que se denomina sexomia, la cual se manifiesta en hombres y mujeres.

Algunos sonámbulos salen de sus camas, suben a sus autos y salen a dar un paseo. Hay sonámbulos que despiertan de noche e ingieren de forma compulsiva no sólo comida, sino también cosas extrañas como barniz de uñas, papel o muerden madera.

Pero existen sonámbulos que de forma inconsciente se vuelven violentos y se van a los puños con su pareja, familiares e incluso extraños y al despertar no recuerdan nada.

