Analizan modificaciones en cerebro de niños

Según un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el cerebro de los niños que interactúan mucho tiempo con dispositivos inteligentes y videojuegos parece sufrir modificaciones.

La investigación cuenta con una muestra de 4 mil 500 menores de 9 y 10 años de edad. Imágenes por resonancia magnética mostraron un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral o córtex, que procesa las informaciones enviadas al cerebro por los cinco sentidos.

Ese comportamiento es considerado como un proceso de envejecimiento, aunque no está claro si resulta perjudicial.

De acuerdo con una de las científicas del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, los medios inteligentes pueden tener un efecto adictivo, pues el tiempo que se pasa con esos aparatos estimula la liberación de dopamina, la hormona del placer.

