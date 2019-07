Radio Reloj, el sonido de cada hogar cubano

Con andar suave, pero pensamiento ágil e inteligente, junto a la cultura, lo internacional, lo noticioso, Ileana González González atesora una historia -una gran historia- en Radio Reloj.

De la emisora de la hora y las noticias aprendió la disciplina, el sentido de cumplir sin tener en cuenta horarios ni días, y asumir el periodismo con vocación, consciente del servicio que prestamos a la sociedad, aunque no tengamos todos los recursos.

“La práctica, el conocimiento. Todo”. Es esa su respuesta a la interrogante: ¿Cuánto ha aportado Radio Reloj en tu formación profesional? Y es que como ella misma define: “la nuestra es una emisora única e insustituible en el espectro radiofónico del país por ponerle a la información un «traje a la medida», que representa síntesis, objetividad, precisión, confiabilidad, y tiene además el valor agregado de la hora exacta cada minuto, en sí mismo una noticia siempre aguardada con interés”.

A sus 70 años, Radio Reloj es el sonido de cada hogar cubano. Así lo considera Ileana, quien agrega que la maquinaria de la planta radial está bien engrasada, para que los latidos continúen siendo fuertes.

“Tenemos la suerte de contar con una directora como Omayda Alonso, que cada día le entrega su corazón, sus energías y conocimiento para equilibrar la experiencia de los veteranos con el ímpetu de los jóvenes en función de un ambiente de trabajo que denota unidad”, afirma.

En el pensamiento, la memoria y el corazón de Ileana González también viven sus inicios en Radio Reloj. Por ello, recuerda como si fuera hoy ese momento, incluso, hasta la ropa que llevaba puesta aquel día.

“Vestía un pantalón azul de lástex y un pulóver de rayas. Llegué algo temerosa pero expectante por lo que tendría ante mí en lo adelante, después de graduarme de Licenciatura en Periodismo en la Universidad de La Habana y cumplir el servicio social en el periódico Victoria, de la Isla de la Juventud, una etapa de aprendizaje profesional y humano, compleja pero útil”, rememora.

Confiesa que nunca sintió interés por la realización radial. “Me ilusionaban los grandes reportajes de la revista Cuba, con aquel despliegue fotográfico que hecho tanto de menos en nuestras publicaciones. Pero en fin, decidí probar precisamente por el perfil singular de esta emisora y sus puntos de contacto con la prensa escrita. Para mí es una especie de agencia de noticias…radial”, expresa.

Así comenzó todo en Radio Reloj para Ileana González, la periodista que hoy todos admiran por su sapiencia y exquisito escribir. Pronto fue perfeccionando la técnica tan especializada de la redacción para la emisora, y pasó a atender el área internacional así como el ámbito cultural.

