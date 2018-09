Una organización que nació para ser eterna

58 años han transcurrido desde que aquel 28 de septiembre de 1960, en un multitudinario acto ante el antiguo Palacio Presidencial, Fidel creara los Comités de Defensa de la Revolución, CDR.

Una explosión se escuchó en medio del discurso, luego otra y otras más, pero el pueblo allí congregado respondió con ¡Viva la Revolución!, a su líder y entonando las notas del Himno Nacional.

Así nació la mayor organización de masas de Cuba, como un sistema de vigilancia colectiva, en respuesta enérgica del pueblo al terrorismo de estado.

Fue desde entonces, y llamada está a seguir siéndolo, ente activo en tareas de salud, higiene, apoyo a la economía, limpieza y embellecimiento del barrio, de participación ciudadana, y siempre, con la guardia en alto.

