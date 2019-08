Una fortaleza necesaria

La Habana, Cuba. – Uno de los platos fuertes del I Foro Nacional de Gobernanza de Internet, celebrado recientemente en La Habana, fue la temática de la ciberseguridad como un elemento imprescindible para avanzar en el proceso de Informatización de la Sociedad.

Pero, ¿sabe usted que significa ciberseguridad? La ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información y a partir de ella se trabaja para evitar cualquier tipo de amenaza que ponen en riesgo la integridad y privacidad de nuestros datos.

Cuba realiza grandes esfuerzos por garantizar un empleo seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y muestra de ello es el Decreto Ley 370.

Esta norma jurídica aboga por salvaguardar los principios de seguridad de nuestras redes y servicios como una forma efectiva de elevar nuestra soberanía tecnológica.



