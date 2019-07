Tormenta local severa afecta a la localidad de Jagüey Grande

Jagüey Grande, Cuba. -Una tormenta local severa con fuertes vientos, intensas lluvias y caída de granizos se produjo el sábado en la localidad matancera de Jagüey Grande, provocando daños e inundaciones en zonas bajas.

Poco después de las 05:30 de la tarde a partir de una turbonada procedente del sureste, se desató la tormenta que arranco arboles, desprendió techos ligeros, afecto líneas del tendido eléctrico y causo inundaciones en diversos puntos.

Registros de la Estación Meteorológica de Jagüey Grande indican que en poco más de una hora cayeron 63.9 milímetros de lluvia y granizos, mientras los vientos sostenidos superaron los 50 kilómetros por hora, con rachas más fuertes a intervalos.

Este tipo de fenómeno climático de corta duración y de difícil pronóstico es frecuente que se produzca al final de la tarde durante el verano y en ocasiones causa daños.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.