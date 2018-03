Sociedad cubana: ejemplo de democratización

La Habana, Cuba.- Desde el triunfo de la Revolución, ante el mundo Cuba es ejemplo de democratización en la cobertura universal de salud, sin discriminaciones por cuestiones económicas, políticas o raciales, enfatizó el doctor Alberto Céspedes, de la Sociedad Cubana de Salud Pública.

El galeno fue uno de los participantes en el segundo Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando Américas, previo a la VIII Cumbre de las Américas, prevista para Lima en abril próximo.

Alicia Campos, coordinadora de la Oficina Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, subrayó cómo en el foro de actores sociales que sesionará en la capital peruana antes de la cumbre se expondrán los derechos de participación conquistados por la mujer cubana.

Teresa Arocha significó la accesibilidad de los adultos mayores a un sistema de educación universitaria, como parte de la política social de la Revolución.

