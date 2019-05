Reparan en Villa Clara casas dañadas por tormenta local

Villa Clara, Cuba. – Brigadas estatales de Villa Clara laboran en la recuperación de viviendas dañadas por la tormenta local severa que el 28 de abril afectó los consejos populares Base Aérea y San Miguel en la ciudad de Santa Clara.

En esas comunidades continúa la atención a familias, donde quedó restablecido el servicio de agua y electricidad, y se repararon equipos electrodomésticos con el apoyo de Copextel y la Empresa de Servicios Técnicos Especializados.

Para agilizar la reparación de las más de 150 viviendas perjudicadas en Santa Clara por la tormenta local severa del pasado domingo, en el Consejo Popular Base Aérea funciona un local para acercar los materiales a entidades que participan en la recuperación.

Hasta la fecha concluyó la reparación de unas 30 viviendas en esa zona rural de la capital villaclareña, donde contribuyeron sus pobladores.

