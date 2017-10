Regirá el horario normal en Cuba desde el 5 de noviembre

La Habana, Cuba. – A la una de la madrugada del domingo 5 de noviembre se deberán atrasar una hora los relojes, con lo cual quedará establecido el horario normal en todo el territorio nacional de Cuba, coincidiendo con los países del Hemisferio Norte que lo utilizan.

Con la aplicación del horario normal existirá un mayor uso de la luz artificial, lo que hace crecer la demanda de electricidad en el llamado Horario Pico, que ocurrirá entre las 05.00 de la tarde y las 09.00 de la noche. Por ello, la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía hace un llamado para que en los centros de trabajos se adopten medidas encaminadas a utilizar en ese horario los equipos e iluminación necesarios.

También en los hogares se insta a un empleo eficaz de los equipos electrodomésticos y de la electricidad en general para contribuir al uso racional de la energía.

