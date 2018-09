Radio Victoria de cumpleaños

Con nuevos retos y la combinación entre experiencia y juventud, la emisora Radio Victoria llega a su aniversario 65, fecha en que culmina una jornada de celebraciones en la que se reconocieron a los trabajadores del sistema provincial de la radio en Las Tunas.

Yulia Márquez Pérez, subdirectora de información y programación del sistema radial, declaró que este aniversario está marcado por la permanencia de Radio Victoria entre la preferencia de los oyentes, un reto diario que implica la totalidad de trabajadores de la planta.

El audio real en Internet, la digitalización, la realización de una página digital que trabaja acompañando la labor periodística y ejecuta trabajos multimedia, resaltan entre los principales logros del medio.

Durante la jornada de festejos se realizaron encuentros con jubilados, exposiciones, un cumpleaños gigante para los hijos de periodistas y demás trabajadores de la emisora.

