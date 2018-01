Radio Reloj les desea muchas FELICIDADES en el año 60 de la Revolución (Audio)

La Habana, Cuba. – La emisora cubana de la hora y las noticias le desea a todos sus oyentes e internautas, un Feliz 2018 cuando Cuba conmemora el aniversario 59 del triunfo de la Revolución con el convencimiento que el futuro siempre será mejor.

Con 70 años de historia y quehacer periodístico, el colectivo de Radio Reloj enfrenta el año 2018 con el entusiasmo y la responsabilidad del primer día.

Muchas felicidades a todos

