Para Mamá, lo mejor

Un delicado y variado diseño caracteriza la campaña comercial presentada hoy por el Grupo Empresarial Correos de Cuba con motivo de celebrarse el Día de las Madres el venidero domingo 12 de mayo.

Con el nombre Mamá lo mereces todo, el grupo pone a disposición de la población unos 8 millones de postales que podrán adquirirse por el valor de 1 peso en moneda nacional en los puntos de venta de Correos de todo el país.

Dedicadas también al aniversario 500 de La Habana, se comercializarán 25 vistas de postales que también estarán disponibles en centros de larga estancia como unidades militares y hospitales.

Imágenes alegóricas a la maternidad en cada una de sus etapas y un diseño fresco y sencillo hacen de esta nueva entrega un excelente regalo que se podrá enviar a todo el país a través del servicio de correos hasta el próximo miércoles 8 de mayo.

