Un orgullo de la tierra villaclareña

Villa Clara, Cuba.- El Complejo Escultórico Ernesto Guevara, recibió a más de 4 millones de visitantes desde su apertura, muestra del interés de nacionales y foráneos por conocer sobre el Che, en la institución que cumple 30 años de inaugurada, el próximo 28 de diciembre.

La cifra de asistentes se corresponde con el registro de las personas que entraron al museo, donde se exhiben objetos personales del héroe, y el Memorial, que guarda sus restos y los de varios de sus compañeros de la guerrilla en Bolivia.

Noris Cárdenas, directora del centro, explicó que la cantidad de público recogida no tiene en cuenta los miles que cada día llegan al Complejo por diferentes causas, entre ellas actos políticos, de homenaje y compromiso, o quienes se llevan imágenes del lugar.

Un alto número de viajeros de diferentes nacionalidades, se incluyen entre los visitantes, principalmente de Alemania, Francia, Italia, Argentina y Canadá.

