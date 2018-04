Muestra Artemisa su historia y futuro en ExpoCuba

La Habana, Cuba. – Con un amplio programa de actividades se realiza en ExpoCuba desde hoy y hasta el próximo domingo, la Expo Feria de Artemisa, informó a Radio Reloj, el director de la institución habanera, Pedro Abreu Mujica.

Explicó que hoy se desarrollará el Programa Quédate Conmigo, y artesanos de Artemisa y Bauta mostrarán su destreza en la plataforma central de plantel, mientras existen otras ofertas para las familias, los niños y los jóvenes.

Pedro Abreu comentó que también actuarán en la Expo Feria de Artemisa, que se efectúa en ExpoCuba, el Grupo infantil de danza Fantasía Yoruba en mí, el trío Mariposa, el Mago Brayan e integrantes del Espectáculo Juvenil de esa provincia.

Dijo que entre las actividades más esperadas se encuentra la actuación de artistas de CIRCUBA, el grupo de rumba Obbanique y la exposición de artes plásticas a cargo de creadores artemiseños.

