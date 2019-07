Mensaje de los trabajadores a Radio Reloj

La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y los sindicatos, en nombre de los más de 3 millones de afiliados, agradecieron al colectivo de Radio Reloj la fidelidad mantenida a la Revolución y la defensa de sus conquistas.

En la declaración, dada a conocer por el Aniversario 72 de creada la emisora, la CTC destaca la valiosa labor de ese medio de prensa, de tener informado minuto a minuto a la población con los hechos que ocurren dentro y fuera del país.

La organización obrera reconoce a periodistas, redactores, locutores, directivos y trabajadores auxiliares de Radio Reloj, por la divulgación de los esfuerzos de los trabajadores de diferentes sectores por el desarrollo del país y la formación de generaciones.

Por último, la CTC y los Sindicatos desearon éxitos al colectivo de la emisora, los cuales redundarán en beneficio de toda nuestra sociedad y del propio colectivo.

