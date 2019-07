Los subsidios otra vez a debate en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel y el presidente de la Asamblea del Poder Popular en esa provincia, Ernesto Barreto Castillo encabezaron junto a los delegados los debates de la Sesión Ordinaria de ese órgano de Gobierno.

Uno de los temas se centró en el otorgamiento de subsidios, programa destinado a beneficiar desde hace años a miles de personas naturales del territorio, necesitadas de ejecutar accciones constructivas en sus viviendas.

Otro asunto que valoraron los delegados a la Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río, es el cierre del periodo lectivo y los preparativos del venidero curso con una matrícula superior a 88 mil estudiantes.

Al término, el Primer Secretario del Partido en la provincia felicitó al colectivo del periódico Guerrillero por su medio siglo de existencia y llamó a los trabajadores a fortalecer la economía.

