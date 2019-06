Jurídicos en la primera trinchera

Los miembros de la Unión Nacional de Juristas de Cuba celebran el Aniversario 42 de creada la institución el 8 de Junio, Día del Trabajador jurídico, inmersos en barrio-debates, audiencias públicas, y foros en redes sociales de denuncia a la Ley Helms-Burton.

Todas las estructuras de la organización promueven la denuncia y el rechazo de la comunidad jurídica y del pueblo de Cuba, ante las provocaciones del gobierno de Estados Unidos para socavar la soberanía.

Alexis Guinarte Gato, Presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, señaló que los actos por el aniversario 42 de la institución, están dirigidos también a rechazar la política injerencista del gobierno de Trump en países como Venezuela, y Nicaragua.

También se denuncian las violaciones en las causas radicadas contra Lula da Silva y Cristina Fernández, mediante sucias maniobras políticas.

