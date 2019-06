Juentud cubana, con voz y espacio en la Revolución

La Habana, Cuba. – Como parte del proceso orgánico del XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) se realizó la asamblea de balance de la Universidad de La Habana, donde los asistentes aprobaron una declaración de condena a la ilegal Ley Helms-Burton.

A levantar las banderas del Comunismo convocò el primer secretario del Partido en la capital cubana, Luis Antonio Torres, quien exaltó el espíritu revolucionario de los estudiantes de esa casa de altos estudios donde Fidel se hizo revolucionario y martiano.

La juventud cubana tiene voz y espacio en la Revolución y tenemos que ser conscientes de la postura protagónica, activa y transformadora que nos toca asumir, enfatizó la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa e insistió en la necesidad de buscar métodos novedosos para sumar más jòvenes.

Karla Santana, estudiante de Derecho, expresó que la UJC debe traspasar los muros de la Universidad y llegar a la comunidad.

