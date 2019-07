Información al alcance ciudadano

La Habana, Cuba. – Desde el pasado lunes se encuentran en vigor en Cuba las Resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones referentes a las Redes privadas de datos y el empleo de los Sistemas inalámbricos de alta velocidad.

El Portal Web del Ministerio mantiene habilitada una sección donde los usuarios podrán descargar los formularios para la solicitud de las licencias de operación de las Redes privadas de datos, las Redes inalámbricas de alta velocidad, enlaces transversales entre Redes privadas y enlaces de fibras ópticas propias.

Los formularios completados se deben presentar a través del propio Portal Web o por correo electrónico ante la respectiva Dirección Territorial de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico.

Esas Resoluciones tienen como objetivo fundamental aumentar de forma ordenada y segura el acceso ciudadano a las nuevas tecnologías.

