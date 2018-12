Incrementarán servicios de Internet en La Habana

La Habana, Cuba. – Habilitar internet en el móvil y crear zonas wifi en Consejos Populares donde no existen, están entre las acciones que realiza la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en ocasión del aniversario 500 de La Habana que se festeja en el 2019.

La Jefa del Departamento de Mercadotecnia de ETECSA en la capital cubana, Iris Durán, afirmó a Radio Reloj que la empresa también trabaja en la recuperación de parques wifi y la restauración de oficinas comerciales y minipuntos.

Al referirse al servicio de Nauta Hogar, explicó que en todos los municipios de La Habana existe esa forma de conexión, excepto en 10 de Octubre, por problemas técnicos y que esa modalidad es más limitada debido a los altos costos de inversión que requiere.

Duran refirió que de igual manera ETECSA trabaja en función de ampliar esas opciones, a través de la instalación de gabinetes flexibles en los territorios del este y sur de La Habana.

(Visited 1 times, 175 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.