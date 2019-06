Homenaje a Maceo y Che en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Niños y jóvenes santaclareños participarán en el cambio de flores de los nichos donde reposan los restos del Che y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo en el Conjunto Escultórico que lleva su nombre en Santa Clara, en saludo al aniversario 91 de su natalicio.

En homenaje a Antonio Maceo, que por coincidencias de la historia naciera el 14 de junio de 1845, estudiantes y pueblo en general marcharán desde el obelisco dedicado a su memoria hasta la Plaza de la Revolución.

Como parte del tributo en Santa Clara a Maceo y Che en el Conjunto Escultórico dedicado al Guerrillero Heroico, se entregará el carné de la UJC a jóvenes de nuevo ingreso, y se procederá al cambio de pañoleta de niños de diversos planteles.

La jornada de homenaje a los héroes se extenderá a escuelas y centros de trabajo de los 13 municipios villaclareños.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.