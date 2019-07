Homenaje a la Madre de la Patria

Santiago de Cuba. – Pobladores de Santiago de Cuba rendirán homenaje a Mariana Grajales Coello en el cementerio Santa Ifigenia, al cumplirse este 12 de julio el Aniversario 204 del nacimiento de la Madre de la Patria.

En nombre de todo el pueblo cubano será depositada una ofrenda floral por autoridades del Partido y Gobierno en el territorio, integrantes de organizaciones políticas y de masas y miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

Mariana Grajales consagró su vida a la lucha por la independencia de Cuba a la que entregó con amor de madre y orgullo de patriota a sus hijos y esposo, convirtiéndose en mambisa irreductible y símbolo de la mujer cubana.

José Martí la conoció en Jamaica ya anciana, pero con el temple de siempre, por eso escribió ¡Qué epopeya y misterio hay en esa humilde mujer!, entre otras líneas impresionantes sobre la heroína santiaguera.

