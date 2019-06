Homenaje a donantes voluntarios de sangre

La jornada nacional de homenaje al donante voluntario de sangre, organizada por los Comité de Defensa de la Revolución, CDR, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se desarrolla en todo el país del 6 al 14 del presente mes.

El acto de inicio de la Jornada tuvo lugar en el Banco Provincial de Sangre de La Habana, centro donde en 1970 el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, donó sangre para las víctimas del terremoto de Perú.

Como parte de las actividades de homenaje al donante voluntario de sangre el Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, y Carlos Alberto Martínez, director provincial de Salud en la capital, cancelaron una emisión conmemorativa de sello postal.

El programa del donante voluntario de sangre se sistematiza en el país donde mensualmente se garantizan alrededor de 34 mil donaciones de sangre.

