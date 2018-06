Habana Vieja en conferencia sindical

La Habana, Cuba.- La Primera Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura se efectuó este martes en el municipio capitalino de Habana Vieja con la presencia de cerca de 100 delegados e invitados.

Los planteamientos estuvieron relacionados con la afiliación, el funcionamiento de las organizaciones de base, la atención a las preocupaciones de los trabajadores no estatales y estatales y el salario, así como la labor de las instituciones en beneficio de la sociedad y la economía.

En la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de la Cultura en La Habana Vieja se eligieron los miembros del Buró de la organización del municipio y fue electa para el cargo de Secretaria general en la localidad a Milquián Ríos Martínez.

La nueva directiva trabajará por responder y dar solución a las inquietudes de los afiliados en el proceso de base y en la Conferencia de la municipalidad. Reportó: Orestes Eugelles Mena.

