Un foro online sobre cocina cubana se realizará el miércoles 22 de agosto, a partir de las 10 antes meridiano, desde la redacción digital del periódico Juventud Rebelde.

Los interesados en acceder al mismo y conocer aspectos relacionados con el arte culinario nacional, platos tradicionales y otros aspectos deberán hacerlo a través de la dirección www.juventudrebelde.cu.

Durante el debate, en el foro tendrán la oportunidad de dialogar con los chefs Eddy Fernández Monte, presidente de la Federación Culinaria, y Carlos Silvio Otero Pérez, vicepresidente.

Los panelistas no solo responderán preguntas sobre platos y recetas de la cocina cubana, sino también acerca de los objetivos de trabajo y el Congreso de la organización, posibilidades de superación y consolidación de la cocina cubana para proponerla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

