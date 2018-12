Experiencias cubanas en cónclave juvenil internacional

La juventud cubana mostró sus experiencias durante el reciente Cónclave Juvenil Internacional, que debatió en Nepal sobre problemas gloJuvbales y sus políticas, como el enfrentamiento al cambio climático.

El encuentro constituyó una plataforma común para líderes, innovadores, promotores de la paz, activistas juveniles y pioneros de la sociedad civil de todo el mundo.

Juan Carlos Marcof, diplomático cubano dijo que este tipo de evento permite compartir con jóvenes de diferentes latitudes las experiencias sobre asuntos de interés internacional; a la vez que agradeció la solidaridad internacional de amigos como Nepal, en la lucha contra el bloqueo.

Durante el Cónclave Internacional Juvenil que se celebra en Nepal, Marcof expresó que mientras más jóvenes puedan intercambiar y buscar plataformas de comunicación para acceder a más personas, será más fácil construir un mundo mejor, que es posible.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.