Echando una mirada al funcionamiento de la prensa en Cuba

La Habana, Cuba. – El Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), debe ser un espacio que genere ideas para defender la Revolución con objetividad, veracidad y las mejores formas de hacer, afirmó el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute López.

Durante el X Pleno de esa organización, celebrado en La Habana, destacó el trabajo colectivo realizado en los últimos cinco años, donde fue una constante fortalecer las delegaciones de base y buscar un equilibrio entre la academia y los medios.

En la cita se conoció sobre la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno, el programa del X Congreso de la UPEC, el perfeccionamiento del Reglamento Electoral y los resultados de la elección del nuevo Comité Nacional.

Momentos esenciales del X Pleno de la UPEC fueron el homenaje a la Premio Nacional de Periodismo, Isabel Moya, y el reconocimiento a miembros salientes del actual Comité Nacional.

