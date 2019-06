Debaten sobre el futuro del Servicio Postal en el Caribe

La Habana, Cuba. – En un contexto marcado por la globalización, la digitalización y el correo transfronterizo, La Habana acoge la XXII Conferencia Anual de la Unión Postal del Caribe, un evento que busca fortalecer el crecimiento del servicio en la región.

La inauguración de la cita estuvo presidida por Bishar Hussein, director general de la Unión Postal Universal; Guillermo Raymond, secretario general de la Unión Postal del Caribe; Rafael Solís, viceministro de Comunicación de la isla, y Carlos Asencio, presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba.

La colaboración y la creación de asociaciones se han convertido en un componente esencial de la industria postal, destacó Solís al dar la bienvenida a los delegados.

Cuba fue elegida en el encuentro para presidir los debates de la cita caribeña, que contempla también un Foro de Crecimiento Empresarial.

