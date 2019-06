Cuba por una conectividad ordenada y segura

La Habana, Cuba. – Poder emplear en el interior de nuestro hogares la señal Wifi de ETECSA es una de las posibilidades que brinda la Resolución 98 del año en curso publicada por el Ministerio de Comunicaciones en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el pasado 29 de mayo.

En el Capítulo III de esta normativa, aparece registrado que las personas naturales residentes permanentes en el país pueden establecer antenas en exteriores para captar las señales de las redes públicas.

Esta instalación se realizará con la autorización previa de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico, tramitada a través de la Dirección Territorial.

Las solicitudes deberán entregarse acompañadas del comprobante de pago por valor de 10 pesos cubanos, los datos generales del titular, el lugar de instalación de los equipos, así como la potencia radiada máxima aplicable a esta.

El Artículo IV de la Resolución 98 del 2019 del Ministerio de Comunicaciones establece varios parámetros sobre la importación y comercialización de equipos a emplear en redes de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad.

Los equipos y dispositivos auxiliares, incluso antenas, que componen estas redes están sujetos a la aplicación de las disposiciones técnicas del país para la utilización del espectro radioeléctrico y, a la obtención del Certificado de Homologación expedido por la Dirección General de Comunicaciones.

La propia dirección mantiene un listado de los equipos ya homologados que estarán disponible al público y que será actualizado a medida que avance el proceso.

La Web del Ministerio de Comunicaciones detalla sobre esas temáticas y cuestiones importantes del nuevo contexto tecnológico para las comunicaciones.

