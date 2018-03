Crece interés turístico por la octava villa de Cuba

Villa Clara, Cuba.- La presencia de más de 40 mil turistas en Remedios, Santa Clara, durante el año último, refleja un incremento en la cantidad de visitantes contra unos 2 mil registrados hace un septenio, muestra del creciente interés foráneo por la octava villa fundada en Cuba.

Esa localidad, con más de medio milenio de existencia, se prepara para la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2018, que se desarrollará en la cayería nordeste de la provincia, en mayo venidero.

Luis Menéndez, director del grupo turístico Cubanacán en la añeja urbe, declaró que se recuperan dos edificios con valores patrimoniales para convertirlos en los hoteles Casa Bauzá y Las Leyendas.

Menéndez agregó que la terminación de las ejecuciones constructivas sumará dos instalaciones de alojamiento a las cuatro existentes y permitirá contar con alrededor de un centenar de habitaciones de la cadena Encanto.

