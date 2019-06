Celebran el Día de la Administración Pública

Más de 248 mil afiliados al Sindicato Nacional de la Administración Pública serán agasajados en el país, por los festejos del día del trabajador del sector que se celebra cada 4 de julio en Cuba.

La efeméride tiene una connotación especial, ya que en esa fecha se celebra el Aniversario 90 del natalicio del mártir del ramo Enrique Hart Dávalos, destacado bancario y símbolo de lucha revolucionaria.

En la jornada por el día del trabajador de la Administración Pública serán entregadas la bandera de Vanguardia Nacional a las Unidades Empresariales de Base: Conas de Holguín, Cuba Control de Matanzas, el Intermar de Ciego de Ávila y el Bufete Colectivo 3 de Santiago de Cuba.

Otros 67 centros de trabajo del sector en el país se hicieron acreedores del certificado de Colectivo Distinguido Nacional por sus sobresalientes resultados.

