Celebra aniversario Parque Metropolitano

La Habana, Cuba. – El Gran Parque Metropolitano tiene entre sus actividades veraniegas opciones para toda la familia, las cuales forman parte de una jornada por su aniversario 30, y el 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

El 13 de agosto, al conmemorarse el nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se realizará un ¡A Jugar! gigante, donde los niños que asistan podrán disfrutar de juegos tradicionales, informó Mercedes Arango Hernández, subdirectora de actividades del recinto.

Los eventos del día, estarán organizados por la Dirección Provincial de Deporte, y al igual que en las ediciones anteriores, se promoverán entre la población las ventajas de practicar ejercicios físicos, refirió.

Como parte de la celebración por las tres décadas del centro, hasta el 30 de agosto estará abierta la convocatoria de la tercera edición del concurso Amigos del Gran Parque Metropolitano.

