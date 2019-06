Cantineros cubanos brindan por su historial (+Fotos)

La Asociación de Cantineros de Cuba celebró su aniversario 95 con el reconocimiento a quienes han enriquecido el historial de una profesión de larga tradición en el país y visión de futuro en pos de los niveles de excelencia.

En el Hotel Nacional de Cuba, José Rafa Malem, presidente de la Asociación, entregó distinciones a un grupo de miembros destacados, entidades del sector turístico y gastronómico y personalidades que apoyan la gestión del gremio.

También se desarrolló la final del Concurso «Aniversario 95», bajo el lema de «Variantes nuevas de cocteles de los años 20» y en la cual triunfó Diosmel Mendoza, del hotel Tryp Habana Libre, con el coctel Roll Royce.

Yanelis López y Aylín Cruz fueron las otras finalistas de la competencia, para reafirmar la creciente presencia de la mujer en el oficio de descubrir los secretos de las mezclas de bebidas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.