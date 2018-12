BANDEC aplica bonificación por uso de tarjetas magnéticas

La Habana, Cuba. – Desde este lunes 24 de diciembre y hasta el 2 de enero de 2019, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), aplica una bonificación del 8 por ciento a los pagos que se realicen por los Terminales de Punto de Venta, conocidos como POS.

De acuerdo con la dirección de Comunicación y Marketing de la entidad, constituye objetivo priorizado hacer de la tarjeta un medio de pago mucho más eficiente y seguro, que minimice el empleo del dinero efectivo.

La bonificación del 8por ciento, desde este 24 de diciembre y hasta el 2 de enero, pretende incentivar el empleo de las tarjetas en CUP y CUC, emitidas por BANDEC a las personas naturales para cuentas de ahorro, cobro de salario, estimulación y las de jubilaciones y pensiones.

Para consultar las operaciones realizadas a través de los POS y las bonificaciones recibidas, se pueden utilizar los cajeros automáticos o el servicio de Banca Móvil.

