Avanza programa de hortalizas en Artemisa(+Fotos)

La integrante del Consejo de Estado y Jefa Nacional del Grupo Permanente de la Agricultura, Urbana, Suburbana y Familiar, Elizabeth Peña, constató los avances que muestra el programa de hortalizas y condimentos frescos en Artemisa.

Durante el recorrido 82 de los supervisores por ese territorio, se comprobó los crecimientos productivos de tomate y pepino en el único hidropónico del país que funciona hoy, la UBPC Cooperativa en el municipio de San Cristóbal.

El administrador Carlos Alberto Díaz, dijo que, de las 4 hectáreas de tierra, 2 están sembradas de la variedad Argean que es un híbrido de tomate que debe alcanzar las 102 toneladas por área.

En el hidropónico artemiseño, garantizan las posturas para sus futuras siembras y de otros cooperativistas y campesinos, al desarrollar una Casa de Posturas que contribuye a sostener las producciones de hortalizas.

(Visited 1 times, 19 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.